Huidige regeringspartijen gaan in Nederland onderhandelen over formatie: “Het moet echt nieuwe start worden”

De vier huidige regeringspartijen zullen onderhandelen over de vorming van een nieuwe formatie in Nederland. Dat heeft informateur Johan Remkes bij de presentatie van zijn eindverslag gezegd. “Het moet echt een nieuwe start worden”, klinkt het.

De vier partijen zijn de rechtsliberale VVD van premier Mark Rutte, het linksliberale D66, het christendemocratische CDA en de christelijk-sociale ChristenUnie. Bij de onderhandelingen willen zij volgens Remkes een “beknopt” regeerakkoord opstellen, de uitwerking zal meer aan de bewindslieden zelf overgelaten worden. Dat betekent dus dat de volgende fase van de regeringsvorming “snel kan gaan”.

Remkes beklemtoont dat de huidige coalitiepartijen “echt een nieuwe start” moeten maken. Dat betekent onder meer dat er een betere scheiding moet komen tussen de verantwoordelijkheden van de regering en die van de coalitiefracties in het parlement.

“Laat andere partijen meedenken”

Remkes adviseert daarnaast om ook andere partijen uit “het brede midden” te laten meedenken over bijvoorbeeld begrotingsafspraken en de inhoud van het regeringsprogramma. De PvdA, GroenLinks, Volt, SGP en de fractie-Den Haan zouden op die manier beloond kunnen worden voor hun constructieve houding. Zij zouden zelfs bewindslieden kunnen leveren. “Partijen moeten elkaar weer heel maken in plaats van elkaar kapot te maken”, klonk het.

De leiders van de vier voormalige coalitiepartijen zijn echter nog niet zover om andere bewindslieden toe te laten. Dat willen die vijf partijen trouwens zelf ook niet. Geen enkele leider ziet het zitten om met één been in een coalitie te stappen en met het andere erbuiten te blijven. Remkes adviseert tot slot om in een volgende fase twee informateurs in te zetten.

“Verkiezingen enige alternatief”

De doorbraak kwam er nadat D66-partijleidster Sigrid Kaag haar maandenlange verzet tegen de ChristenUnie ophief. “Het enige alternatief was nieuwe verkiezingen. Die zouden de politiek nog minstens een half jaar verlammen. Dan blijven de grote besluiten uit. Dat verdient ons land niet”, luidt de uitleg.

“Het beleid moet nu wel progressiever, genereuzer, opener en menselijker.” Met name op het gebied van klimaat en investeringen in het onderwijs wil de partij meer van haar wensen verwezenlijkt zien. “We doen het goed of we doen het niet.”

Dat D66 en ChristenUnie vier jaar geleden samen in een coalitie stapten, was zeker niet vanzelfsprekend. De partijen vinden elkaar vaak op terreinen als klimaat en migratie, maar er zijn ook grote meningsverschillen. Op vlak van medische ethiek staan ze bijvoorbeeld lijnrecht tegenover elkaar. Er werd afgesproken om die onderwerpen vier jaar lang te parkeren, maar Kaag is daar nu niet langer toe bereid.