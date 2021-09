"Huidig Europees terugkeersysteem moedigt illegale migratie net aan”

Paradox

De Rekenkamer stelt vast dat het EU-beleid maar weinig zoden aan de dijk heeft gezet. Een van de voornaamste redenen is dat de samenwerking met de herkomstlanden moeizaam verloopt. De EU sloot 18 juridisch bindende overnameovereenkomsten en heeft met 6 andere landen besprekingen lopen, en probeert ook praktische samenwerkingsakkoorden te sluiten. Vooral die laatste categorie, de juridisch niet-bindende akkoorden, leidt paradoxaal genoeg tot successen, stelt de Rekenkamer vast. Dat is omdat de inhoud flexibel is en aangepast kan worden, terwijl in de bindende overeenkomsten soms bepalingen moeten worden opgenomen waar de betrokken derde landen vaak tegen gekant zijn.

Niet met één stem

Tegenovergestelde effect

“Het huidige terugkeersysteem van de EU kampt met inefficiënties die leiden tot het tegenovergestelde van het beoogde effect: de aanmoediging in plaats van ontmoediging van illegale migratie”, vat Leo Brincat, de auteur van het rapport, samen. “Wij verwachten dat onze controle wordt meegenomen in het debat over het nieuwe migratie- en asielpact van de EU, omdat een doeltreffend en goed beheerd overnamebeleid een essentieel onderdeel is van een integraal migratiebeleid."

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) ziet in het rapport "het zoveelste bewijs dat we nú een migratiepact nodig hebben. “We hebben nood aan een eenduidig Europees beleid met precieze afspraken over screening en controle aan de buitengrenzen. Gedwongen terugkeer is het sluitstuk van het migratiebeleid, maar het rapport zegt duidelijk dat vrijwillige terugkeer onvoldoende benut wordt. Waar er re-integratie steun gebruikt wordt in het kader van vrijwillige terugkeer zijn er betere resultaten voor terugkeer. Afspraken daarover bespreken we in het Europees Migratiepact. Zonder Europees migratiepact bestendigen we de miserie, van onszelf en van wie naar hier wil komen en dat doet in dubieuze of mensonterende omstandigheden.”