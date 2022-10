“Houdt Liz Truss het langer vol dan een krop sla?”, vraagt Britse tabloid

De kersverse Britse premier Liz Truss ligt in eigen land zwaar onder vuur om haar begrotingsvoorstel. Vandaag zette ze haar minister van Financiën Kwasi Kwarteng aan de deur, maar volgens de Britse pers is ook haar carrière als eerste minister wellicht geen lang leven beschoren. De tabloid Daily Star vraagt zich zelfs af of haar ambtsperiode langer zal zijn dan de versheid van een krop ijsbergsla.

De Daily Star begon vandaag een livestream van een foto van Truss naast een krop sla en vraagt lezers of ze denken dat de minister haar job zal verliezen voor de sla verwelkt. “Welke natte sla houdt het langer vol?”, klinkt het in een tweet.

De stunt sluit aan bij een opmerking aan de andere kant van het Britse journalistieke spectrum. In een column getiteld ‘The Iceberg Lady’ omschreef het tijdschrift Economist Truss als iemand met “de houdbaarheid van een krop sla”. De titel van de column is een verwijzing naar Margaret Thatcher, de premier van het Verenigd Koninkrijk in de jaren 80 die gekend stond als de Iron Lady, en Truss’ grote voorbeeld.

Volledig scherm De voorpagina van de Britse tabloid Daily Star op vrijdag 14 oktober. © Daily Star

Truss ontsloeg vrijdag haar minister van Financiën Kwasi Kwarteng, na slechts 38 dagen in functie. Het duo stond onder toenemende druk om een pakket economische maatregelen terug te draaien. Door de rampzalig ontvangst ervan zag de Bank of England zich immers genoodzaakt om in te grijpen in de obligatiemarkt en Truss’ collega’s van de Conservatieve Partij discussieerden openlijk over de vraag of het duo moest vervangen worden.

Als Truss niet te boek wil staan als de kortst dienende premier in de geschiedenis van Groot-Brittannië moet ze het nog volhouden tot 3 januari 2023. Momenteel staat de weinig benijdenswaardige titel op naam van George Canning, die 118 dagen premier was in 1827 voor hij stierf aan een zwakke gezondheid.

Kwarteng vermeed ternauwernood de kortst zittende Britse minister van Financiën in de moderne geschiedenis te zijn. Hij fungeerde 38 volle dagen in de rol voordat hij werd ontslagen door Truss - acht meer dan de conservatieve Iain Macleod, die stierf in 1970 na slechts 30 dagen in functie.

