Hotelmedewerker verliest beide ogen bij woedeaanval 17-jarige toerist

Dader (99) rusthuis­moord kreeg twee maanden geleden al psychose op straat: “Hij probeerde in te breken in auto ‘omdat er kinderen in vastzaten’”

28 juni De 99-jarige Emiel d.H. blijft aangehouden in de gevangenis van Brugge, waar hij in de ziekenboeg verblijft. Dat besliste de raadkamer. De hoogbejaarde man wordt verdacht van het verstikken van André De Smet (75) eerder deze week in het woonzorgcentrum Kouterhof in het Oost-Vlaamse Heusden. Intussen is duidelijk dat de man al eerder een psychose kreeg op straat. “Toen wisten we dat er hulp nodig was.” Medebewoners en vroeger buren getuigen over de Emiel d.H.