Hotelketen Ritz-Carlton brengt cruisereizen voor 5.759 euro per week op de markt: “Klanten moeten hier leven van miljardairs ervaren”

Evrima - wat ‘ontdekking’ betekent in het Grieks - vaart vandaag voor de eerste keer van Barcelona naar Nice. Het cruiseschip is ontworpen om het leven op een superjacht van een miljardair na te apen. In totaal is er plaats voor 298 reizigers.

Het luxeschip beschikt over een restaurant waar een sterrenchef aan de slag is, persoonlijke assistenten, vier zwembaden, een champagnebar, een fitnessruimte, een sigarenkamer, een schoonheidssalon en een nachtclub. Wie nood heeft aan wat beweging, kan er een paddleboard, kajak, surfplank of zelfs een zeilboot huren.

Volledig scherm Evrima. © RV

Naast de standaardhutten zijn er een reeks suites en appartementen met twee verdiepingen in “lofst-stijl’ met een eigen woon- en eetkamer, twee badkamers en een whirlpool.

Uitmuntende service is iets waar Ritz-Carlton extra hard op wil inzetten voor de passagiers. De assistenten krijgen te horen dat ze de gasten “een vlekkeloze reis van begin tot eind “ moeten garanderen. Dit doet sterk denken aan de film ‘Triangle of Sadness’ van Ruben Östlund. Alleen is dit geen fictie, maar werkelijkheid.

Volledig scherm Evrima. © Ritz Carlton Yacht Collection

Een vakantie op het luxejacht van Ritz-Carlton kost een stevige duit: 5.759 euro per week om precies te zijn. Dat is de prijs voor een standaardhut. Hoeveel een privésuite kost, wil de hotelketen niet publiekelijk meedelen. Ondanks de stijgende inflatie en problemen met koopkracht, beweren ze bij Ritz-Carlton toch overweldigd te zijn door de vraag. Bijna alle hutten zouden uitverkocht zijn deze herfst en winter.

