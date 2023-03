‘Hotel Rwanda’-baas aangekomen in Qatar

Hij zal in Doha aan een medisch onderzoek worden onderworpen voordat hij verder zal reizen naar de Verenigde Staten. "Hij heeft zorg nodig, maar zal woensdag wel kunnen vliegen naar de VS", zo zegt een diplomaat in Qatar.

Rusesabagina leefde sinds 1996 in ballingschap in de Verenigde Staten en België, voordat hij in augustus 2020 in Kigali onder verdachte omstandigheden werd gearresteerd toen hij uit een vliegtuig stapte waarvan hij dacht dat het op weg was naar Burundi.