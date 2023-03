‘Hotel Rwanda’-baas aangekomen in de VS

"Ik ben verheugd Paul Rusesabagina in de VS te verwelkomen. We zijn blij dat hij terug is op Amerikaanse bodem en herenigd wordt met zijn familie en vrienden die lang op deze dag hebben gewacht", aldus Jake Sullivan, adviseur nationale veiligheid. "Ik ben iedereen dankbaar met wie we nauw samengewerkt hebben in de Rwandese regering om dit mogelijk te maken."