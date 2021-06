Hotel in Cornwall waar personeel G7-top zou verblijven, moet sluiten na corona-uitbraak

Paus Franciscus weigert ontslag van Duitse aartsbis­schop

13:50 Paus Franciscus heeft het ontslag van Reinhard Marx als aartsbisschop van München en Freising geweigerd. Dat staat donderdag te lezen in een brief van de Heilige Stoel. Kardinaal Marx, een vertrouweling van Franciscus, had eind vorige maand zijn ontslag ingediend omdat hij zich medeverantwoordelijk voelt voor de schandalen rond seksueel misbruik door kerkelijke gezagdragers.