Hotel in China ingestort: minstens 8 doden, tiental gewonden

Antwerpen Oplossing gevonden voor leerlingen na instorting school in aanbouw

2 juli Twee weken na de instorting van een nieuw schoolgebouw op Nieuw Zuid is er een voorlopige oplossing voor de twee getroffen schoolnetten. De 220 leerlingen van muzische basisschool K’do kunnen tot maart 2022 nog op hun huidige plek in de Schildersstraat blijven. Zuidzin, de nieuwe stedelijke school, start niet in september. Dat is beslist na een rondvraag bij de ouders. Zij vonden al een plek voor hun kinderen.