Horrorbeelden tonen hoe wolkenkrabber met 24 verdiepingen in Istanbul in brand staat

Catrastro­fa­le hongers­nood dreigt voor Haïti wegens blokkade door gangsters

In Haïti hebben 19.000 mensen in Cité Soleil, een van de grootste sloppenwijken in de hoofdstad Port-au-Prince, het vijfde en hoogste niveau van voedselonzekerheid bereikt. Daarmee is sprake van een humanitaire ramp, zo waarschuwde het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties vrijdag.

14 oktober