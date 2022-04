Horrorbeelden in Bataclan getoond op proces

Oekraïense tiener maakt vlogs vanuit gebombar­deerd huis

Dit tienermeisje maakt vlogs vanuit Marioepol. Op schokkende beelden is te zien hoe haar huis stuk gebombardeerd is. Alle huizen om haar heen zijn zwaar beschadigd en vaak woedt er brand in haar buurt. Toch vindt ze de moed om alles in beeld te brengen. Er is geen elektriciteit of water meer aanwezig bij haar thuis, dus moeten ze van sneeuw drinkwater maken. Het is moeilijk om te verifiëren wanneer de tiener de video maakte, maar de beelden zijn gefilmd tusssen 2 en 16 maart.

15:06