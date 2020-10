Horeca dicht in Nederland, avondklok in grote Franse steden. Zijn onze buurlanden nu echt strenger dan ons land? Een overzicht

ANALYSE. Terwijl wij niet weten waar we besmet raken, isoleert Japan superver­sprei­ders door efficiënte bronopspo­ring: “Jullie zitten in een uitput­tings­oor­log”

15:25 “Kijk naar het bos, niet alleen naar de bomen”, zegt de Japanse viroloog Hitoshi Oshitani. Dat inzicht is de basis van het intussen geroemde Japanse model in de strijd tegen Covid-19. Japan zoekt niet naar wié je besmet heeft, maar wáár je het virus hebt opgeraapt. “De data bewijzen het: onze aanpak is efficiënter dan die in het Westen. Door al dat testen, zitten jullie in een uitputtingsoorlog.”