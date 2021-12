Hoopvol nieuws uit Zuid-Afrika: amper oversterfte door omikron in zwaar getroffen provincie Gauteng

De uitbraak van de omikronvariant lijkt in de zwaar getroffen Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng niet te leiden tot een piek in het aantal overlijdens. Dat blijkt uit het recentste rapport over de oversterfte in Zuid-Afrika van SAMRC (een openbare organisatie voor medisch onderzoek) en de Universiteit van Kaapstad.

In het rapport worden de oversterftecijfers tot 11 december bekeken. In totaal bedraagt de natuurlijke oversterfte in Zuid-Afrika sinds 3 mei 2020 al 277.700. In de week tot 11 december waren er 1.887 overlijdens meer dan verwacht (23 procent). Een week eerder waren dat er 1.726 (21 procent).

“Maar er is nog altijd geen sterk teken van oversterfte in Gauteng, ondanks de hoge besmettingscijfers”, aldus Tom Moultrie, een professor demografie aan de Universiteit van Kaapstad die de testcijfers en de oversterfte in Zuid-Afrika al in de gaten houdt sinds de uitbraak van de coronapandemie. “Het P-getal (het percentage dat het aantal geregistreerde overlijdens hoger ligt dan verwacht, red.) in de meest recente week is 19 procent en dat is het vierde laagste van alle negen provincies. Bij 60-ers en ouderen ligt het iets hoger in het hele land.”

Positieve tests

Het gemiddelde aantal positieve tests ging tussen 5 en 11 december scherp de hoogte in voor alle Zuid-Afrikaanse provincies, met uitzondering van Gauteng. Daar is er ook nog een stijging merkbaar, maar ze lijkt af te vlakken. Het aantal positieve tests op dágelijkse (en niet wekelijkse) basis, lijkt overal minder steil te stijgen.



Moultrie combineerde de data van de coronatesten ook met die van de oversterfte, met een vertraging van een week. “Het patroon in de vierde golf is materieel anders dan dat in de voorgaande golven”, zegt hij. “In de vierde golf gaat het aantal gevallen door het dak, maar de oversterfte niet. Zelfs niet in Gauteng.”

Dat terwijl de grafieken in de voorgaande drie golven bijna helemaal gelijkliepen. “Nu niet, zelfs niet in Gauteng. Daar zit het aantal gevallen op iets meer dan 80 procent van de piek van de derde golf, maar bedraagt de oversterfte nog geen 10 procent van de piek van de derde golf.”

“Reden voor optimisme”

Moultrie noemt de cijfers “het meest positieve nieuws in weken” en “een reden voor optimisme”, maar maant ook aan tot voorzichtigheid. “Deze data zijn heel belangrijk, want ze suggereren dat de omikrongolf in Zuid-Afrika anders zal zijn dan de voorgaande. Maar dit is geen onomstotelijk bewijs. We hebben nog data van een extra week of twee nodig. Dit is ook geen klinisch of virologisch bewijs. Het kan nog altijd een andere kant opgaan. Laat ons dus eerst nog wat extra data verzamelen en hopen dat het goede nieuws bevestigd wordt.”

