Hoopvol nieuws uit Israël: vaccinatiecampagne lijkt eerste vruchten af te werpen

Dat Israël met haar vaccinatiecampagne de absolute koploper is, is al langer bekend. Bijna 40 procent van de totale bevolking kreeg intussen een vaccin. Ter vergelijking: in ons land gaat het om 2,65 procent. Een studie, die vrijdag gepubliceerd werd door professor Dvir Aran van het Technion Israel Institute of Technology, toont aan dat de vaccinatiecampagne in Israël lijkt te werken. “Het Pfizer-vaccin is 66-85 procent effectief tegen het aantal positieve Covid-gevallen en meer dan 90 procent effectief tegen een zwaardere vorm van Covid-19 waarbij een ziekenhuisopname nodig is.”

De resultaten tonen ook aan dat de eerste dosis van het vaccin mogelijk “niet erg effectief is” in de strijd tegen het coronavirus. “We zien dat onmiddellijk na de tweede dosis pas de effectiviteit stijgt”, zegt professor Aran. Dit kan worden verklaard door ofwel de onmiddellijke impact van de tweede dosis ofwel door de effectiviteit van de eerste dosis na drie weken. Dit zorgt voor bezorgdheid over de Britse strategie waarbij twaalf weken wordt gewacht tussen de eerste en de tweede dosis van het vaccin, in plaats van de door Pfizer aanbevolen drie weken.

Pfizer maakte in november vorig jaar al resultaten van de klinische fase 3-proeven bekend. De volledige studieresultaten van de klinische proeven wezen toen op een effectiviteit van 95 procent, vanaf 28 dagen na de toediening van de eerste dosis.

“Magie is begonnen”

Een tweede Israëlische studie, die eerder deze week werd gepubliceerd, toont aan dat de vaccinatiecampagne een duidelijke impact heeft op het aantal besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames en de ernstige Covid-gevallen in de leeftijdscategorie ouder dan 60 jaar (de eerste groep die werd gevaccineerd in Israël, nvdr.). Bij deze groep daalde het aantal besmettingen met 35 procent. Het aantal ziekenhuisopnames nam af met 30 procent en de zeer ernstige gevallen met 20 procent.

“De magie is begonnen”, zegt professor aan het Weizmann Institute Eran Segal voorzichtig. Maar hij wijst er ook op dat de resultaten een vertekend beeld kunnen geven doordat er een verschil is tussen mensen die zich wel en die zich niet laten vaccineren. Wie het vaccin haalt, is misschien voorzichtiger in het dagelijkse leven uit angst voor het coronavirus.

Stagnatie

Professor Segal en zijn collega Uri Shalit waarschuwen ook dat de uitrol van de vaccinatiecampagne in Israël in sneltempo gebeurde, maar dat het nu langzamer verloopt. Zo lijken jongeren minder enthousiast te zijn om een vaccin toegediend te krijgen. “Iemand van 35 is niet zo bang voor het virus als iemand van 75, omdat het risico ernstig ziek te worden nou eenmaal kleiner is”, verklaart Ido Hadarai van Maccabi, een van de ziekenfondsen die de vaccins toedienen.

Maar ook de vaccinatiegraad onder de ouderen lijkt te stagneren. “Alle bejaarden die graag een inenting wilden, hebben die wel zo’n beetje gehad”, zegt onderzoeker Hagai Rossman van het Weizmann Instituut. “Dat de rest niet komt opdagen, is zorgelijk. Want juist deze groep heeft een grote kans om in het ziekenhuis te komen na een coronabesmetting.” De huiverigheid lijkt het grootst onder Arabische Israëliërs en ultra-orthodoxe joden. In deze groepen blijft de vaccinatiegraad ook bij ouderen steken tussen de 60 en 70 procent.

Tegen september van dit jaar moet de hele Belgische bevolking gevaccineerd zijn, in Vlaanderen mogelijk zelfs tegen de zomer. Ontdek hier de Belgische vaccinatieteller: zo ver staat ons land met de vaccins, en hier staan we in vergelijking met het buitenland.

