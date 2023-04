Hoop op vrede in Jemen: Saoedi-Arabië en Jemen wisselen komende dagen 900 gevangenen uit

De Houthi's zullen 181 gevangenen vrijlaten in ruil voor 706 mensen die door regeringstroepen worden vastgehouden. Dit is in overeenstemming met een akkoord dat in maart in Zwitserland werd bereikt. "Retourvluchten vinden plaats op de eerste dag van het uitwisselingsproces tussen Sanaa, de hoofdstad van Jemen die is veroverd door Houthi-rebellen, en Aden, de stad in het zuiden van het land waar de regering is gevestigd", zegt Fadael in een tweet.