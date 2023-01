Hoop op overleven­den van vliegtuig­crash Nepal nihil, ontroeren­de verhalen over passagiers duiken op

Het is erg onwaarschijnlijk dat er nog overlevenden van het vliegtuigongeval in Nepal worden teruggevonden, dat is door de lokale overheid medegedeeld. “We bidden voor een wonder. Maar de hoop dat we iemand levend terugvinden is nihil.” Ondertussen duiken tragische verhalen over de passagiers op. “Ze was in de voetsporen van haar man getreden die zestien jaar gelden ook was omgekomen in een gelijkaardige vliegtuigcrash.”