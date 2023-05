Hoogste straf tot nu voor bestorming Capitool: 18 jaar cel voor oprichter ‘Oath Keepers’

Europarle­ments­lid Eva Kaili, betrokken in Qatargate, staat niet langer onder elektro­nisch toezicht

In het onderzoek over corruptie in het Europees Parlement is voormalig vicevoorzitter van het Europees parlement Eva Kaili door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het Franse nieuwsagentschap ‘AFP’ en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket.