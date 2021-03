Hoogste rechter India raadt verkrachter aan om te trouwen met slachtoffer

Man die kantoor Nancy Pelosi binnen­drong tijdens bestorming Capitool door het lint tijdens rechtszaak

4 maart Richard Barnett (60), de man die tijdens de bestorming van het Amerikaanse Capitool binnendrong in het kantoor van voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi, is door het lint gegaan tijdens een virtuele zitting van de rechtbank. Hij gilde naar de rechter en zijn advocaten dat het “niet eerlijk” was dat hij weken na zijn arrestatie nog altijd in de cel zat.