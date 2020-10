Hoogste dreigingsniveau afgekondigd in heel Frankrijk: wat betekent dat?

Minstens 38 Belgische kinderen vastgehou­den in Syrische kampen

28 oktober Er worden nog 35 Belgische jihadisten en minstens 38 Belgische kinderen vastgehouden in de Koerdische kampen in Syrië. Dat blijkt uit een onderzoek dat gepubliceerd is door het Egmont Instituut. In totaal worden zowat duizend Europeanen, onder wie zeker 600 kinderen, vastgehouden in de kampen in het noordoosten van Syrië.