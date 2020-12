Hoogste bieder mag Trump-casino in Atlantic City opblazen voor het goede doel

De Amerikaanse gokstad Atlantic City veilt het recht om de knop in te drukken waarmee een voormalig casino van scheidend president Donald Trump wordt opgeblazen. Trump Plaza, zoals het casino heette, sloot in 2014 zijn deuren.

Het casino was Trumps eerste in de gokstad in de staat New Jersey. Trump Plaza, dat in 1984 werd geopend, is niet of nauwelijks meer onderhouden sinds het gesloten werd. Tijdens stormen is het al meerdere malen voorgekomen dat delen van de gevel naar beneden kwamen en op de promenade aan de oceaan terechtkwamen, die langs het complex loopt.

De twee gebouwen van het complex zijn sinds 2016 in bezit van miljardair en investeerder Carl Icahn, een van de belangrijkste financiers van Trumps activiteiten in Atlantic City. Medio juni kondigde burgemeester Marty Small van Atlantic City de sloop van het complex aan na juridische procedures. Small beschouwt de gebouwen als een gevaar voor de inwoners van zijn stad.

Volledig scherm Netten moeten vallende brokstokken en gesteente moeten tegenhouden. Tijdens stormen is het al meerdere malen voorgekomen dat delen van de gevel van Trump Plaza naar beneden kwamen. © AFP

Veiling

Woensdag kondigde de burgemeester aan dat het recht om op 29 januari de ontstekingsknop voor de explosieven in te drukken, wordt geveild aan de hoogste bieder. De opbrengst zal ten goede komen aan een jeugdclub. "Nu is de tijd om een einde te maken aan een tijdperk en er iets nieuws voor in de plaats te brengen", stelt veilinghuis Bodnar's.

Icahn heeft nog niet gezegd wat hij met de grond wil doen als Trump Plaza is opgeblazen. Trump spande in 2014 een rechtszaak aan om zijn naam van de gevel van het complex te laten halen omdat hij de aanwezigheid ervan op die plek als schadelijk voor zijn naam en merk zag.

Volledig scherm Het Trump Plaza casino in Atlantic City in 2014. © AP

Tanend gokimperium

De voormalige vastgoedontwikkelaar en scheidend president had op het hoogtepunt van zijn gokimperium in Atlantic City vier casino's in de gokstad. Naast Trump Plaza was er Trump World's Fair, dat sloot in 1999, Trump Marina, dat in 2011 aan schuldeisers is verkocht en de Trump Taj Mahal, die in 2016 werd gesloten.

Het dochterbedrijf waar Trumps bezittingen in Atlantic City zijn ondergebracht, Trump Entertainment Resorts, vroeg in 2004, 2009 en in 2014 faillissement aan vanwege torenhoge schulden.

Volledig scherm Het deels al afgebroken Trump Plaza Hotel & Casino in Atlantic City, New Jersey. © AP