Hoogste aantal opgenomen coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen sinds begin januari

“Ik geef het je op een blaadje, die terrassen hier in Nederland gaan volgende week weer dicht”

13:43 “Eindelijk", was bij zowat elke terrasganger en horeca-uitbater in Nederland te horen. Anderhalve week voor bij ons in België mochten de terrassen er gisteren na een dik halfjaar weer open, onder strikte voorwaarden. Volstaan die om het veilig te houden?