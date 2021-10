Hoogste aantal nieuwe coronagevallen sinds half juli in Nederland

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 7.301 nieuwe coronagevallen vastgesteld in Nederland. Dat is het hoogste aantal sinds 19 juli.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 41.409 positieve tests. Dat is 56 procent meer dan in de week ervoor. Voor het eerst sinds 25 juli komt het weektotaal boven de 40.000 uit.

Gemiddeld zijn er in de afgelopen week 5.916 positieve tests per dag gemeld. Dat gemiddelde stijgt voor de 27ste dag op rij. Toen de stijging begin oktober startte, waren er gemiddeld zo'n 1.600 positieve tests per dag. Dat betekent dat het aantal nieuwe coronagevallen binnen een maand bijna is verviervoudigd.

Ook het aantal sterfgevallen stijgt in Nederland. De afgelopen dag kreeg het RIVM — de Nederlandse evenknie van Sciensano — zeventien meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting was overleden. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 86 sterfgevallen, gemiddeld zo'n twaalf per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 28 mei.

