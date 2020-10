Hoogste aantal doden in 86 jaar door haaienaanvallen in Australië: is klimaatverandering de oorzaak?

Het is doorheen dit jaar bijna vertrouwd nieuws geworden: surfers die langs de Australische kust aangevallen worden door een haai. Het meest recente voorval was er nog begin deze maand in het westen van het land. Met man, macht, boten en drones zochten de autoriteiten en hulpdiensten naar de man. De zoektocht duurde meerdere dagen, maar leverde uiteindelijk enkel de surfplank van het slachtoffer op. Hij is dit jaar de zevende dode na een haaienaanval in Australië.

Een alarmerende piek, want het land telde nooit zoveel doden door een haaienaanval sinds 1934. Om nog extra te duiden hoe uitzonderlijk dit jaar is in Australië: in 2019 werd niemand er gedood door een haai. De jaren daarvoor telde het land telkens ‘slechts’ 1 of 2 slachtoffers. Het hoogste jaarcijfer ooit dateert dan weer van 1929 (!): toen lieten 9 mensen het leven nadat ze aangevallen werden door een haai. Het is niet zo dat het aantal haaienaanvallen in Australië fors is toegenomen. Tot nu toe waren er dit jaar 21 incidenten, wat een ‘normaal’ cijfer is. Het is de fatale afloop die sterk in de lift zit.

Volledig scherm Greenmount Beach, het gebied waar begin vorige maand een surfer vermist raakte na een haaienaanval. © AP

Experts wijzen erop dat dit simpelweg een ‘pechjaar’ kan zijn voor Australië, omdat cijfers altijd fluctueren. Toch zijn er ook wetenschappelijk onderbouwde redenen die stellen dat het stijgende aantal doden niet aan het toeval te wijten is. Met als belangrijkste factor: de klimaatverandering. De oceanen warmen op en daardoor wijken veel vissoorten uit naar zeegebied waar ze nog nooit zijn geweest: de geliefde kustgebieden van de mens. En als de prooi dichter bij die kusten komt, volgt de haai natuurlijk.

Ook de felle bosbranden op het vasteland zorgden voor extreme hittegolven en één van de ergste droogtes ooit in Australië. Daardoor verzuurden de oceanen en steeg de gemiddelde temperatuur van het zeewater enorm. Vooral het oosten is fel getroffen. Het zeewater warmt er op tot 4 keer het wereldwijde gemiddelde. De vissoorten zoeken vooral veiligere oorden in het zuiden van Australië. Door de klimaatverandering zijn de winters ook warm genoeg om in de zuidelijke wateren te overleven en dus kiezen sommige soorten ervoor om er permanent te blijven. De veranderende watertemperatuur kan ook de reden zijn waarom sommige haaiensoorten menselijk gebied intrekken. “Soorten als de stierhaai houden van warm water, dus zullen ze nu steeds meer in de zuidelijke wateren te vinden zijn”, vertelt Robert Hacourt, onderzoeker in de haaienecologie.

Toch blijft het speculeren of 2020 nu een toevallig jaar is of niet. Geluk speelde de voorbije jaren ook een grote rol in het redden van slachtoffers. “Een arts die toevallig in de buurt is, een slachtoffer dat al dan niet in shock is, een centimeter verschil in de beet. Het heeft allemaal het verschil gemaakt tussen leven en dood de voorbije jaren”, aldus Hacourt. De toekomst zal dus uitwijzen of de haai systematisch menselijke slachtoffers zal blijven maken in Australië.

Volledig scherm © Getty Images/Image Source