Hooggerechtshof VS verwerpt zaak tegen verkiezingsuitslag

Ontslagen, zwartge­maakt en geïntimi­deerd: dit is de wetenschap­ster die niet wou sjoemelen met de coronacij­fers van Florida

9 december Wie denkt dat Donald Trump de grootste pandemie-ontkenner is, heeft zijn gouverneur in Florida nog nooit ontmoet. Ron DeSantis tracht al maanden om de rampzalige cijfers in zijn staat te verdoezelen. Toen een wetenschapster weigerde om daaraan mee te werken, werd ze ontslagen. En toen ze een eigen website met de correcte cijfers begon, nam zwaarbewapende politie haar computers in beslag.