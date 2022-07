Hooggerechtshof verbiedt abortus opnieuw volledig in Texas

“Mensen schreeuw­den om hulp”: abortuskli­niek in Texas moest na uitspraak Hoogge­rechts­hof onmiddel­lijk patiënten naar huis sturen

Het personeel van een abortuskliniek in Texas, een staat in het zuiden van de Verenigde Staten, heeft afgelopen vrijdag tientallen mensen die voor een abortus kwamen, moeten wegsturen. En dit slechts enkele minuten nadat het Hooggerechtshof Roe v. Wade had verworpen. Dat vertelde ziekenhuisadministrateur Andrea Gallegos in een gesprek met ‘The 19th’, een onafhankelijke nieuwsorganisatie.

27 juni