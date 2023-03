Hooggerechtshof Panama weigert homohuwelijk te erkennen: “Geen grondrecht”

Bijzonder beeld: fotograaf legt golf in vorm van gezicht vast

De Britse fotograaf Ian Sproat heeft een bijzonder moment vastgelegd op beeld: een golf in de vorm van een gezicht. Sproat nam gedurende 12 uur lang 4.000 foto’s op een pier in het Britse kustplaatsje Sunderland. Hij was met verbazing geslagen toen hij het gezicht kon vastleggen met zijn camera.