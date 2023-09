Hooggerechtshof Israël buigt zich vandaag over inperken eigen macht

Na goedkeuring door de Knesset zijn nu de hoogste rechters aan zet. Oppositieleden en maatschappelijke organisaties betogen bij het hof dat de wetgeving schadelijk is voor de democratie. De regering werpt tegen dat het hooggerechtshof helemaal niet bevoegd is om zich uit te spreken over de kwestie. Vraag is dan ook of premier Benjamin Netanyahu zich bij de uitspraak van het hof zal neerleggen. Het kan nog weken of maanden duren voordat de rechters een besluit nemen en daar duidelijkheid over komt.