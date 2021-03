Hooggerechtshof gaat annulatie doodstraf voor aanslag marathon Boston herbekijken

UPDATE Evacuaties in Sydney vanwege overstro­min­gen: hele huizen drijven weg

21 maart Duizenden inwoners in delen van de Australische miljoenenstad Sydney hebben in de nacht van zaterdag op zondag opdracht gekregen hun huizen te verlaten vanwege overstromingsgevaar. Door zware regenval zijn rivieren buiten hun oevers getreden. In 18 gebieden in de oostelijke deelstaat Nieuw-Zuid-Wales, waar Sydney deel vanuit maakt, zijn overstromings- en evacuatiewaarschuwingen van kracht.