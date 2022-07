Hooggerechtshof buigt zich in oktober over mogelijk Schots onafhankelijkheidsreferendum

“Ik draaide me om en plots was hij weg”: vierjarig neefje van boer sterft nadat hij onder tractorwie­len terecht­komt

In Engeland is een 51-jarige boer veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 26 weken effectief, voor de dood van zijn neefje. Op 8 juli 2019 reed Brian Nutter met de vierjarige Harry met de tractor over zijn erf. Brian zat op de stoel en hield zijn neefje vast. Maar tijdens het nemen van een bocht glipte Harry weg en kwam hij onder het wiel van de tractor terecht. De kleuter stierf aan een zwaar hersenletsel. Getekend door het leven, doet Brian vandaag zijn hartverscheurende verhaal: “Het is zo moeilijk om verder te gaan. Ik mis hem elke dag.” Bekijk hierboven zijn pakkende interview met Sky News.

