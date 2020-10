Hooggerechtshof breekt volkstelling VS vroegtijdig af

Getuige gevonden, onderzoek naar 3 doden in drugslab Hech­tel-Ek­sel heropend

13 oktober De vriendin van één van de drie twintigers (22, 23 en 25 jaar) die in januari 2019 stierven in een drugslab in het Limburgse Hechtel-Eksel, is plotseling gevonden in Polen. De rechtbank in het Nederlandse Den Bosch heeft daarom geen uitspraak gedaan in de drugszaak, maar deze uitgesteld. De rechter heeft de zaak heropend en geeft het openbaar ministerie en de verdediging nog de kans om haar als getuige te horen.