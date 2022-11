Hoogbejaarde vrouw die wereld rondging door spontaan dansje met de Obama’s, overleden op 113-jarige leeftijd

De hoogbejaarde vrouw die zo ontzettend blij en fier was dat ze de Obama’s mocht ontmoeten dat ze spontaan met hen een dansje placeerde, is niet meer. De guitige Virginia McLaurin werd 113 jaar. Haar ontmoeting met toenmalig president Barack Obama en First Lady Michelle Obama in 2016 ging de wereld rond. Ze was toen al 106, maar niet te houden van enthousiasme. Ze had immers nooit gedacht dat ze ooit een zwarte president zou meemaken, laat staan ontmoeten.

Virginia McLaurin had op de gezegende leeftijd van 106 nog één droom: president Barack Obama en zijn vrouw Michelle Obama ontmoeten. McLaurin werd in 1909 geboren in South Carolina en maakte de rassenscheiding in het begin van de twintigste eeuw in de VS actief mee. Nooit had ze gedacht dat ze zo lang zou mogen leven om nog een zwarte president mee te maken.



Twee jaar eerder was ze een petitie gestart in de hoop om zo de Obama’s te kunnen ontmoeten. De petitie ging op een bepaald moment viraal en kwam uiteindelijk ook het Witte Huis ter ore.

Droom komt uit

Toen in februari 2016 haar grote droom uitkwam en ze in het kader van de herdenking van de slechte maatschappelijke positie van zwarte mensen in de VS op bezoek mocht bij het presidentiële paar, was de hoogbejaarde vrouw zo blij dat ze bijna geen blijf met zichzelf wist. De president moest haar intomen: “Rustig, nu. Niet te snel.” Vervolgens begon ze spontaan met de president en zijn vrouw te dansen. “Wat is het geheim om op je 106ste nog steeds te dansen?”, vroeg een verrukte en tegelijk verraste Obama. “Ze is 106!”, riep hij uit. De vrouw lachte smakelijk en shakete verder.

Later nam McLaurin de president bij de hand en zei ze emotioneel: “Ik kan u vertellen... Ik ben zo blij... Een zwarte president... Zijn zwarte vrouw...” Meer hoefde ze niet te zeggen. Ze voegde enkel trots toe: “En ik ben hier om Black History te vieren.” De aandoenlijke beelden van de ontmoeting gingen de hele wereld rond.

Vrijwilligerswerk in scholen

Later liet de voormalige naaister, die op hoge leeftijd nog geregeld vrijwilligerswerk deed in scholen, ook haar stem horen als activiste. Ze riep jonge mensen onder meer vurig op om te gaan stemmen. Op haar 107ste verjaardag kreeg ze de hoogste presidentiële onderscheiding voor twee decennia aan vrijwillige inzet voor schoolkinderen.

Nu is ze overleden, op 113-jarige leeftijd. Ze stierf maandag rustig in haar huis in Olney, Maryland, aan congestief hartfalen. “Ze leefde een ongelofelijk leven en waardeerde enorm alle liefde die ze van iedereen heeft ontvangen”, stelt haar familie in een statement. Oud-president Barack Obama en zijn vrouw Michelle reageerden op haar overlijden met een eigen verklaring, en herdenken haar ook op Twitter: “Rust in Vrede, Virginia. We weten dat je daarboven aan het dansen bent”, schrijft Obama.

Oudste?

Met een ongelofelijke leeftijd van 113 jaar was McLaurin niet de oudste mens in de VS. Dat is Bessie Hendricks, tevens de vierde oudste persoon ter wereld. Die vrouw uit Iowa vierde vorige week nog haar 115de verjaardag. Bij ons is de oudste inwoner van België - en zelfs de Benelux - de 111-jarige Magda Janssens.

