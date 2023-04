Hoofdverdachte van aanslag op Antwerpse synagoge in 1981 riskeert levenslang in Parijs

Meer dan veertig jaar na een aanslag op een Parijse synagoge, waarbij vier doden vielen, volgt vrijdagnamiddag een uitspraak in het langverwachte proces. Enige beschuldigde Hassan Diab geeft verstek, en riskeert levenslang. Bij een gelijkaardige aanslag, in 1981 in de Antwerpse diamantwijk met drie doden, zou Diab ook betrokken zijn.

Bij de aanslag in Parijs, op 3 oktober 1980, raakten ook een veertigtal passanten gewond. Een jaar later, op 20 oktober, vond een gelijkaardige aanslag plaats in de Antwerpse Hoveniersstraat, hartje diamantwijk. Balans: drie doden en meer dan honderd gewonden.

Beide aanslagen werden nooit opgeëist, maar waren volgens de speurders het werk van een terreurgroep, verbonden aan het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Voor dat onderzoek werden internationale rogatoire commissies naar een twintigtal landen gestuurd, en uiteindelijk werd de Libanees-Candadese professor sociologie Hassan Diab ervan beschuldigd de bom te hebben geplaatst. Hij riskeert levenslang.

De aanklagers wijzen op de gelijkenissen tussen de voormalige student in Beiroet en de portretfoto's die destijds gemaakt werden, net als de getuigenis van een koppel dat beweert dat Diab begin jaren 80 tot Palestijnse groeperingen behoorde. Het sleutelbewijs in het dossier is een paspoort op naam van Diab dat in 1981 in Rome in beslag werd genomen.

Libanon

Na een lange procedure werd Diab in november 2014 door Canada aan Frankrijk uitgeleverd. Zelf schreeuwt hij al jarenlang zijn onschuld uit. Op het moment van de feiten was Diab in Libanon, klinkt het bij zijn advocaten.

Ruim drie jaar later liet Frankrijk hem weer vrij omdat de zaak werd geseponeerd. Onderzoeksrechters oordeelden dat de aanklachten tegen Diab "onvoldoende overtuigend" waren en dat het "waarschijnlijk" was dat Diab in oktober 1980 in Beiroet was.

Nog eens drie jaar later werd beslist dat hij zich toch voor de rechtbank moet verantwoorden voor de feiten uit 1980. De man stuurde echter zijn kat. De burgerlijke partijen zijn teleurgesteld over Diabs afwezigheid, maar "ze verbaast niet", klinkt het. "Maar het belangrijkste is dat het proces plaatsvindt."