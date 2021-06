"Hoofdverdachte in zaak Maddie McCann en ex hadden geheim optrekje in Portugal dat bewaakt werd door woeste honden”

De Duitse hoofdverdachte in de verdwijningszaak rond de Britse peuter Madeleine ‘Maddie’ McCann (3) en zijn ex-vriendin zouden in Portugal een geheim optrekje hebben gehad. Dat schrijft de Britse krant The Mirror op basis van een getuigenis van de vader van de vrouw.

Het was al de tweede keer dat Dieter Fehlinger met de Duitse politie praatte. Zijn dochter Nicole had een relatie met Christian Brückner (43) ten tijde van de verdwijning van Maddie. Het meisje verdween op 3 mei 2007 uit de vakantieflat die haar ouders huurden in Praia da Luz, een kustplaatsje in de Portugese Algarve.

Volgens Dieter Fehlinger hadden zijn dochter en Brückner niet ver daar vandaan een optrekje waar niemand iets van af wist en dat dag en nacht bewaakt werd door “vier woeste honden”. Dat waren Anatolische Herdershonden (Kangals), van nature bewakingshonden. Nicole Fehlinger was eigenaar van het gebouw, dat op een zestigtal kilometer van Praia da Luz gelegen was.

Gezocht

“Niemand weet dat mijn dochter niet alleen een privéwoning ter beschikking had in Portugal, maar ook een apart optrekje daar vlakbij”, verklaarde hij volgens The Mirror. “Niemand heeft daar ooit gezocht. Die eigendom is nooit opgedoken in verband met Maddie, Nicole of Brückner.”

Volledig scherm Gerry en Kate McCann, de ouders van Maddie. © AFP

Het stuk grond was 5.000 vierkante meter groot (iets kleiner dan een voetbalveld) en er zou een hek rondgestaan hebben. “Het was volledig overwoekerd en amper zichtbaar van buitenaf. Niemand kon er binnen of buiten, behalve mijn dochter en misschien wel Brückner.”

Probleemjongeren

Nicole Fehlinger - een moeder van drie - werkte mee aan een project dat Duitse probleemjongeren opving in Portugal. Er is geen enkele aanwijzing dat zij zelf iets te maken had met de verdwijning van Maddie. De Duitse politie onderzoekt alleen de rol van Brückner in die zaak. Hij zit momenteel een celstraf uit in een Duitse cel na een veroordeling voor andere feiten in zijn thuisland.

Telefoongegevens wezen uit dat Brückner - een veroordeeld pedofiel - in het resort was waar Maddie en haar ouders verbleven op de avond van haar verdwijning. Zelf ontkent hij iets met de zaak te maken te hebben.

Volgens Portugese gerechtsdocumenten zouden Brückner en Nicole Fehlinger regelmatig telefonisch contact gehad hebben. Ze brachten ook samen een weekend door in Lissabon, enkele maanden na de verdwijning van Maddie. Nicole werkte als receptioniste in een hotel en keerde zo’n tien jaar geleden terug naar Duitsland. Het is niet duidelijk of de twee hun relatie verderzetten toen ook Brückner terugkeerde naar zijn thuisland in 2012.

Het Duitse gerecht zou aan The Mirror bevestigd hebben dat het Dieter Fehlinger gesproken heeft en dat het de nieuwe aanwijzing in de zaak ernstig onderzoekt.

LEES OOK: