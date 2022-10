Hoofdverdachte bekent dat hij Franse Justine (20) gedood en begraven heeft, lichaam van jonge vrouw gevonden

De hoofdverdachte in de verdwijningszaak van Justine Vayrac (20) heeft bekentenissen afgelegd. Lucas L. geeft toe dat hij het meisje gedood heeft en in een bos heeft begraven, weet ‘Le Parisien’. Het slachtoffer was vorige zondag gaan feesten in een discotheek, maar voelde zich bij het vertrek niet lekker. In de auto van een van haar kennissen werden bloedsporen teruggevonden. In de buurt van zijn woning troffen speurders eerder al de verbrande resten van haar handtas aan. Daar is intussen ook het lichaam van Justine gevonden, zo meldt een bron dicht bij het onderzoek.

De verdachte probeerde de politie eerst nog op een dwaalspoor te zetten. Hij verklaarde dat hij “een dronken Justine” naar een industriezone gebracht had, waar iemand anders zich vervolgens over haar ontfermd zou hebben. Hijzelf zou de rest van de nacht in het gezelschap van een andere jongedame vertoefd hebben. Die vrouw in kwestie bevestigde zijn alibi overigens.

Toen het te heet werd onder de voeten van L. wijzigde hij zijn verhaal. Zo bleek hij haar plots verkracht te hebben “onder dwang van die andere man”. Uiteindelijk ging de jongeman door de knieën en gaf hij toe haar zelf om het leven gebracht te hebben.

Lichaam gevonden

Ondertussen is het lichaam van de jonge vrouw gevonden op de locatie die Lucas L. eerder vandaag al met de politie deelde. “In het zoekgebied is een lichaam gevonden dat mogelijk overeenkomt met het vermiste slachtoffer. Het lichaam is nog niet officieel geïdentificeerd”, meldt een bron dicht bij de zaak. “Het ging inderdaad om het gebied rond de woning van de verdachte”, klinkt het voorts.

Volledig scherm Justine Vayrac werd aan deze discotheek voor het laatst gezien. © AFP

Justine werd voor het laatst levend gezien in de nacht van zaterdag op zondag, rond 4 uur ‘s ochtends. Ze had de nacht doorgebracht in discotheek La Charrette. Een uur eerder had het meisje nog een Snapchat-filmpje gemaakt, daarop was ze dansend te zien.

Haar vriend had om 2.30 uur een laatste bericht gekregen. Vervolgens is hij in slaap gevallen. Toen hij om 6 uur wakker werd en vaststelde dat ze nog altijd niet thuis gekomen was, sloeg hij alarm.

Verschillende oproepen op haar gsm bleven onbeantwoord. Vanaf 13 uur gaf haar telefoon plots geen enkel teken van leven meer. Haar moeder belde alle ziekenhuizen af, zonder succes. “Mijn dochter had blijkbaar wat gedronken, voelde zich niet te best en vroeg om te vertrekken”, vertelde ze bij persagentschap AFP.

Volgens getuigen vertoefde Justine in het gezelschap van twee mannen, sommigen spraken ook van een derde persoon. Een van hen was L., een kennis die ze eerder al in die discotheek tegen het lijf gelopen had.

De 21-jarige jongen komt uit een boerenfamilie en speelt al sinds zijn zesde voor de voetbalclub van Beynat, het dorp waar hij woont. Het is een vlotte kerel, met veel sociale contacten.

Volledig scherm Onder meer deze boerderij in Beynat werd grondig uitgekamd. © AFP

Nu had hij echter heel wat uit te leggen. “We hebben bloedsporen gevonden in zijn slaapkamer en in zijn wagen, ter hoogte van de versnellingspook”, maakte procureur Emilie Abrante bekend op een persconferentie. “DNA-onderzoek moet hier meer duidelijkheid over brengen. In de buurt van zijn woning troffen we ook de verbrande resten van haar handtas aan.” Bij zijn arrestatie probeerde hij nog te vluchten.

Vrienden uit zijn omgeving reageren verrast. “Hij heeft zich tot nu toe altijd goed gedragen. Gek dat hij nu plots in deze zaak verwikkeld geraakt is", klinkt het. “Hij had dit jaar net al heel wat verwezenlijkt. Zo schopte hij het tot bedrijfsleider en haalde hij zijn rijbewijs om met de vrachtwagen te rijden.”

Er werd eerder al intensief gezocht in Beynat (op zo’n 30 kilometer van Brive-la-Gaillarde). Gisteren namen tachtig agenten en een speurhond deel aan de zoekactie. Duikers speurden intussen ook de verschillende waterpartijen in de omgeving af.

Volledig scherm Er nemen ook duikers deel aan de zoekactie. © AFP

Haar moeder vreesde al het ergste. “Justine zou nooit zomaar verdwijnen. Ze woont op 50 meter van mijn deur, we bellen elkaar constant. Ze kwam me vaak een kus geven als ik ‘s avonds naar mijn werk vertrok.”

Justine had een kind van 2 jaar. “De vader woont in Toulouse. Zij heeft het hoederecht gekregen, alles verliep vlot tussen hen”, benadrukte de moeder van de vermiste vrouw.

