Hoofdredactie NOS Sport treedt af na tientallen meldingen van machtsmisbruik, seksuele intimidatie en pestgedrag

In de voorbije maanden werd een inventarisatie gemaakt van alle klachten. Daarbij kwamen allerlei mistoestanden aan het licht, zoals onder meer machtsmisbruik, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag van presentatoren en leidinggevenden, discriminatie en pestgedrag. De periode omvat ruim twintig jaar, maar ook recent werd nog over de schreef gegaan. Een onafhankelijke externe klachtencommissie zal het onderzoek nu verderzetten als de melders dat willen.

De NOS-directie schakelde daarnaast een extern adviesbureau in om een cultuuromslag te bewerkstelligen. Ook de organisatiestructuur van NOS Sport wordt onder de loep genomen. In overleg met de directie zal de huidige, vierkoppige hoofdredactie gefaseerd terugtreden. “Van zodra duidelijk is hoe de omslag het best gemaakt kan worden, hoort daar ook nieuw leiderschap bij”, stelt Maarten Nooter als hoofdredacteur NOS Sport. “Daar maken wij als hoofdredactie ruimte voor. Niet meteen, want de continuïteit van de sportverslaggeving dient gegarandeerd te blijven. Wel op termijn en daarover gaan we in gesprek.”

“Dit laten we niet meer gebeuren”

In het verslag staat ook dat de melders vinden dat de leiding bij NOS Sport niet genoeg gedaan heeft met signalen van grensoverschrijdend gedrag. “Deze ervaringen raken ons. Het zijn voorbeelden van omgangsvormen die niet passen bij wie we willen zijn en waar de NOS voor staat. Het zijn ervaringen die we willen erkennen en waar we ons voor excuseren”, zegt algemeen directeur van de NOS Gerard Timmer.

“Deze ervaringen leren ons dat we het in de toekomst beter moeten doen. Het is belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig voelt bij de NOS.” Medewerkers die daar behoefte aan hebben, krijgen professionele begeleiding aangeboden. “We willen leren van de dingen die in het verleden niet goed gegaan zijn, want laat één ding duidelijk zijn: we zijn vastberaden om dit niet meer te laten gebeuren.”

Oproep

De NOS begon in december een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de eigen gelederen. De omroep kreeg volgens ingewijden ‘tientallen meldingen’ over vermeende mistoestanden op de sportredactie. Een externe vertrouwenspersoon inventariseerde afgelopen maanden deze meldingen.

De hoofdredactie had eerder een oproep gedaan onder alle medewerkers om ongewenst gedrag te melden. Aanleiding waren de pijnlijke onthullingen die bij ‘De Wereld Draait Door’ (het programma van Matthijs van Nieuwkerk; nvdr) aan het licht gekomen waren, een maand eerder.

“Tegen gesloten deuren aangelopen”

Meerdere medewerkers gaven gehoor aan die oproep en deelden een ervaring van grensoverschrijdend gedrag. Over de inhoud deed de NOS afgelopen maanden geen uitspraken. Het onderzoek had in februari afgerond moeten zijn, maar de vertrouwenspersoon had meer tijd nodig. Niemand werd gedurende de inventarisatie op non-actief gesteld.

‘De Volkskrant’ publiceert binnenkort een eigen onderzoek naar de werksfeer bij NOS Sport. De krant sprak met meer dan dertig (oud-)medewerkers van de sportredactie over meldingen rondom grensoverschrijdend gedrag. Verscheidene collega’s zouden de krant opgezocht hebben “omdat zij intern al tijden tegen gesloten deuren aanliepen”.