Hoofdredacteur van grootste krant in Duitsland ontslagen na nieuwe beschuldigingen van affaires met medewerkers en machtsmisbruik

Sensoa lanceert #WijGrij­pen­In: deze 5 dingen kan u doen als u getuige bent van grensover­schrij­dend gedrag

13 oktober ‘Zou ik tussenkomen? Hmm, beter niet, want misschien valt die man mij dan lastig... Oei, hij probeert haar nu ook te betasten. Ach, misschien is het gewoon haar lief...’ De kans is groot dat u deze innerlijke dialoog al gevoerd heeft, wanneer u zag hoe iemand lastiggevallen werd. Schunnige opmerkingen, ongepaste aanrakingen... Kortom: grensoverschrijdend gedrag. Als buitenstaander ingrijpen is niet evident, maar wel belangrijk. Daarom lanceert Sensoa de campagne #WijGrijpenIn, waarmee het omstanders wil motiveren om in actie te schieten. Vijf concrete tips moeten daarbij helpen.