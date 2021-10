Hoofdpiloot Boeing aangeklaagd vanwege fraude met 737 MAX

Volledige Amerikaan­se Boeing 737-vloot moet worden geïnspec­teerd, mogelijk ook wereldwijd

16 juli Meer dan 2.500 Boeing 737's in de Verenigde Staten moeten worden nagekeken. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA meldt dat er mogelijk een defect zit in een drukschakelaar van het toestel. De FAA heeft geen bevoegdheid over andere landen, maar het is waarschijnlijk dat de 737's ook in de rest van de wereld worden gecontroleerd. In totaal gaat het om 9.315 vliegtuigen wereldwijd.