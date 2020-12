Hoofdonderhandelaar Barnier: “Woensdag is deadline brexit-onderhandelingen”

De gesprekken over een bilateraal handelsakkoord tussen de EU en het VK blijven maar aanslepen. Het voorbije weekend was er even sprake van vooruitgang op het vlak van visserijbeleid, maar dat werd snel door beide kampen ontkend. Nadat Barnier de Europese ambassadeurs een stand van zaken had gegeven, zei de Ierse buitenlandminister Simon Coveney maandag dat hij een "sombere" Barnier had gehoord. "Er is gisteren absoluut geen vooruitgang geboekt en we moeten proberen om vandaag een doorbraak te forceren."



Het is uitkijken naar het telefoongesprek dat Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maandag om 17 uur met de Britse premier Boris Johnson houdt. Dat wordt mogelijk beslissend voor de slaagkansen van de gesprekken. De Britse krant The Sun wist maandagochtend al dat Johnson alvast "klaar (is) om uit het overleg te stappen".