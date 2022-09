Hoofdkabel Oekraïense kerncentrale Zaporizja hersteld

Kerncentra­le Zaporizja is volledig stilgelegd

De kerncentrale van Zaporizja in het zuiden van Oekraïne is volledig losgekoppeld van het elektriciteitsnet en wordt stilgelegd, meldt Energoatom, het staatsagentschap dat verantwoordelijk is voor de kerncentrale. De centrale die bezet is door Russische troepen ligt al weken onder vuur, waarbij Rusland en Oekraïne de schuld in elkaars schoenen schuiven.

11 september