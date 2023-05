Hoofd Russische staatszender vraagt zich openlijk af of Rusland zichzelf wel kan verdedigen

“Grootste drugsbaron­nen van Balkan” opgepakt - Bende gelinkt aan megadrugs­vangst in Hasselt

De Servische politie heeft donderdag, in samenwerking met Europol, de grootste drugdealers van de Balkan opgerold. Dat meldde Europol vrijdag, nadat het Servische ministerie van Binnenlandse Zaken eerder al te kennen gaf dat dertien verdachten zijn opgepakt. De operatie was mogelijk door info van de Belgische politiediensten. In juni 2020 werd door de Limburgse federale gerechtelijke politie in een loods in Hasselt 1.247 kilo cocaïne onderschept.