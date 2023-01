Hoofd Russische staatszender vertelt hoe ze droomt van terugkeer "groot, machtig, sterk en beangstigend" Russisch rijk

Omstreden leider huurlingen­le­ger Wagner: “Hoe sneller we alles afnemen van rijke Russen, hoe beter”

De eigenaar en geldschieter van de Russische paramilitaire groepering Wagner, Jevgeni Prigozjin, heeft zich in een televisie-interview beklaagd over het gebrek aan engagement van de Russische oligarchen en rijken in de oorlog in Oekraïne. “Ze zijn bang. Ze houden van comfort. Ze willen ‘s avonds allemaal in een verwarmd zwembad duiken en genieten”, heeft Prigozjin zaterdag gezegd op de staatszender RT. Prigozjin verschijnt gewoonlijk niet in de media.

25 december