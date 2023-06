Hoofd Russische staatszender maakt bocht van 180 graden en pleit opeens voor beëindigen oorlog: “Woorden met smaak van verraad en bloed”

Margarita Simonyan, het hoofd van Russische staatszender ‘RT’, heeft in de populaire talkshow van Vladimir Solovyov op bevriende staatszender ‘Rusland-1’ gepleit voor een einde aan de oorlog in Oekraïne. Dat is helemaal het tegenovergestelde van wat ze tot nu toe verkondigde. Het kwam haar duur te staan bij Russische militaire bloggers, die haar “nederlaagpropaganda” verweten. “Er is een speciale ketel in de hel voor verraders”, repliceerden die onverbloemd.

Volgens Simonyan is Oekraïne intussen in staat om diep in Rusland aanvallen uit te voeren. Die dreiging zal nog groter worden na de levering van nieuwe langeafstandsraketten en F-16's door het Westen. “Ze zullen ons aanvallen op ons eigen grondgebied”, zei ze. “In de regio Belgorod (aan de grens met Oekraïne, red.), maar ook verder. De regio Voronezj is vlakbij, net als Rostov en - God verhoede - mijn geboorteplaats Krasnodar.”

De enige manier om daar volgens haar iets tegen te doen, is de westerse infrastructuur aanvallen die Oekraïne bevoorraadt. Maar daar zit een probleem. Want als Rusland het Westen aanvalt, zal dat een tegenaanval van het Westen op Rusland uitlokken. Dat zou volgens Simonyan catastrofale gevolgen hebben.

Daarom stelt ze een staakt-het-vuren voor, waarbij de situatie bevroren wordt zoals ze nu is. Dat moet gevolgd worden door referenda in “betwiste gebieden”, waarbij het volk zogezegd mag beslissen of het bij Oekraïne of Rusland wil horen. Rusland organiseerde al eerder dergelijke nep-referenda in de geannexeerde regio's Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja. “Hoe geweldig zou het zijn om het bloedvergieten nu te stoppen”, zei ze.

Met haar betoog neemt Simonyan een bocht van 180 graden. Eerder stelde ze de oorlog in Oekraïne voor als noodzakelijk en pleitte ze voor de terugkeer van een “groot, machtig en beangstigend” Russisch rijk. “Ik denk dat de piste van de Derde Wereldoorlog de meest realistische is”, zei ze vorig jaar. “Het idee dat alles zal eindigen met een nucleaire aanval, lijkt me meer waarschijnlijk dan alle andere scenario’s. Tot mijn grote afschuw aan de ene kant, maar met dien verstande dat het nu eenmaal is wat het is, aan de andere kant.”

Haar bocht lokt felle verontwaardiging uit bij militaire bloggers, die haar “nederlaagpropaganda” verwijten en luidop vrezen voor een “beschamend verdrag” en “het verraad van nationale belangen”. “Dit zijn woorden met de smaak van verraad en bloed”, schrijft het Telegramkanaal ‘Obyknovennyy tsarizm’. “Er is een speciale ketel in de hel voor verraders. Ze wachten op jullie, lieve pacifisten.”

Er zou echter meer aan de hand kunnen zijn met de uitspraken van Simonyan dan op het eerste gezicht lijkt. Volgens Tatjana Stanovaja van de website ‘R.Politik’ is Rusland op dit moment niet klaar voor een Oekraïens tegenoffensief. “De huidige situatie bevriezen is handig, omdat het Poetin de tijd geeft om Oekraïne en het Westen uit elkaar te spelen en hun militaire ijver te laten verliezen”, schrijft ze.

Ook Ruslandkenner Sam Greene van de Duitse denktank ‘Center for European Policy Analysis’ (CEPA) leest iets anders tussen de lijnen. Volgens hem gaat het om “strategische communicatie”. Het Westen neemt nu aan dat Rusland zal blijven vechten tot het wint of verliest. Daarom wil het Oekraïne “zo lang als nodig” steunen, om de overwinning te behalen. Het houdt tegelijk in dat er geen neiging is om Oekraïne naar de onderhandelingstafel te leiden, omdat Rusland niet gezien wordt als een onderhandelingspartner. De nieuwe uitspraken van Simonyan lijken daar nu twijfel over te zaaien.

Dat ze warm en koud blaast, is ook erg handig op het thuisfront. Er zijn verschillende kampen in Rusland, die allemaal een eigen visie op de toekomst hebben. Met dubbelzinnige communicatie houdt het Kremlin iedereen tevreden. Het is een typisch voorbeeld van propaganda: geef mensen verschillende mogelijkheden en ze zullen er zelf in lezen wat ze willen. Het is meteen een manier om aan opinieonderzoek te doen: door te kijken hoe de bevolking reageert, kan Moskou een betere controle krijgen op de publieke opinie.

