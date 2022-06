Hoofd Russische staatszender geeft openlijk toe: “Al onze hoop is gesteld op hongersnood”

RT is een van de grote televisiezenders die door de staat gefinancierd en gecontroleerd worden in Rusland en in die hoedanigheid een belangrijk propagandakanaal van het Russische bewind. Onder meer de Europese Unie bande de zender na de Russische inval in Oekraïne, eind februari.

Poetin

Diezelfde Margarita Simonyan liet afgelopen weekend in de tv-show ‘Zondagavond met Vladimir Solovyov’ ook uitschijnen dat Rusland zijn narratief in Oekraïne wil veranderen. Ze zou tijdens het St. Petersburg International Economic Forum verscheidene onderonsjes gehad hebben met president Poetin en ontkende nu dat Rusland een oorlog of zelfs maar ‘een speciale militaire operatie’ - zoals Rusland het al sinds de invasie noemt - aan het uitvechten is. Ze sprak nu over een “burgeroorlog”, waarin “Rusland de kant van de Russen kiest”.

Stalingrad

Ze gaf ook een verklaring voor waarom Rusland niet harder toeslaat in grote steden in Oekraïne om de bovenhand te halen. “Poetin zei me: ‘Willen we die steden veranderen in Stalingrad?’ (In Stalingrad werd in de Tweede Wereldoorlog een van de bloederigste gevechten uit de geschiedenis uitgevochten, red.) Dat klopt, onze mensen zijn daar ook. Het zijn toekomstige steden van ons. Het is duidelijk. Dit is ons land en ons volk. We zullen het later moeten heropbouwen.”