Hoofd IAEA: “Kerncentrale Zaporizja al drie maanden zonder externe back-upstroom”

KIJK. Zeiltocht over de oceaan in kleinste zeilbootje ooit eindigt al na enkele uren in tranen: “Het is me niet gelukt”

Andrew Bedwell, een 49-jarige zeiler, ging het avontuur van zijn leven aan. Hij wilde met het kleinste zeilbootje ooit de Atlantische Oceaan oversteken. Hij werkte maandenlang aan het project, maar na slechts enkele uren in het water moest Andrew al noodgedwongen terugkeren. In een emotionele video legt hij uit wat er gebeurd is. “De boot is gezonken en kan niet meer varen”, vertelt Andrew snikkend.