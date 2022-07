Hoofd Britse inlichtingendienst: "Rusland is aan het einde van zijn krachten"

Rusland oefent druk uit op de machthebbers in de door het Russische leger bezette gebieden in Oekraïne om later dit jaar referenda te organiseren over een aansluiting bij Rusland. In haar dagelijkse inlichtingenupdate meldt het Britse ministerie van Defensie vandaag dat lokale autoriteiten proberen persoonsgegevens van inwoners te verzamelen om zo een kiesregister op te bouwen.

Het Kremlin heeft in de bezette gebieden pro-Russische interimbestuurders aangesteld, die samen met het Russische leger de macht uitoefenen. In Melitopol, een stad in de zuidelijke regio Zaporizja, maakten de pro-Russische autoriteiten al in juni bekend een referendum over toetreding tot Rusland voor te bereiden. Ook in de bezette regio Cherson zouden plannen voor referenda bestaan. In 2014 annexeerde Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim, nadat het daar een referendum had georganiseerd over aansluiting.