Hoofd Amerikaanse coronataskforce over wintergolf: "De VS staat het ergste te wachten”

Deborah Birx, die de coronataakgroep van het Witte Huis in goede banen moet leiden, is erg pessimistisch over de winterperiode. Over de huidige besmettingsgolf, die van de herfst overgaat naar de winter, zei ze: “Dit is de ergste gebeurtenis waar de VS voor staat, en niet enkel op het vlak van volksgezondheid”. De cijfers zijn barslecht in Amerika. De eerste vijf dagen van december kwamen er maar liefst een miljoen nieuwe besmettingen met Covid-19 bij.

De VS staat een duistere periode te wachten, meent dr. Deborah Birx, voormalig legerarts en nu coördinator van de coronavirustaskforce van het Witte Huis. Daar heeft de huidige golf aan coronabesmettingen alles mee te maken. Begin december kwamen er in vijf dagen tijd een miljoen nieuwe gevallen bij en lagen er voor het eerst ook meer dan 100.000 coronapatiënten in de Amerikaanse ziekenhuizen. Met de winter voor de deur en de vrees dat Amerikaanse families opnieuw gaan reizen om de feestdagen te vieren - zoals dat ook met Thanksgiving gebeurde - zullen de cijfers volgens de experts alleen maar nog méér stijgen. “Dit is niet gewoon de ergste gezondheidscrisis”, zei Birx in ‘Meet the Press’ op NBC. “Deze gebeurtenis is de allerergste voor dit land, en niet enkel op het gebied van volksgezondheid.”

Birx riep de bevolking op om een masker te dragen bij ontmoetingen met andere mensen in binnenruimtes en om niet te knuffelen, zelfs niet in de buitenlucht. Ze benadrukte dat mondkapjes wel degelijk nut hebben, iets waar vele Amerikanen nog altijd niet van overtuigd zijn. Ze verklaarde zich “enthousiast” over de vaccins die in de pijplijn zitten, maar ze verwacht niet dat de meest kwetsbare Amerikanen al voor februari zullen zijn ingeënt. “Daarom moeten we ons gedrag nu aanpassen”, zei ze.

De Amerikaanse ‘Food and Drug Administration’ (FDA) moet de vaccins van Pfizer/BioNtech en van Moderna nog goedkeuren, net zoals bij ons in Europa, waar enkel het losgescheurde Verenigd Koninkrijk dat wél al deed met het Pfizer-vaccin. Daar is de grootschalige vaccinatiecampagne vandaag begonnen. De taakgroep van Birx hoopt dat, van zodra de FDA de vaccins goedkeurt, er binnen de honderd dagen zo’n 100 miljoen Amerikanen kunnen worden gevaccineerd. Volgens de Washington Post zullen de Amerikaanse staten dit jaar amper tien procent van de door Donald Trump beloofde vaccindoses ontvangen.

Birx waarschuwde de bevolking om niet opnieuw te gaan reizen tijdens de eindejaarsperiode, zoals ze dat met Thanksgiving massaal deed. “We kunnen de feestdagen niet ingaan met dezelfde houding van ‘dat samentroepen is niet op mij van toepassing’, want dat is van toepassing op iedereen, als je je grootouders of je tante niet wil verliezen”, aldus Birx.