Honkbalwedstrijd in VS stilgelegd vanwege schietpartij

‘Hollywood Ripper’ vermoordde twee vrouwen met 64 messteken, maar is nu zelf ter dood veroor­deeld

17 juli Een rechter in Los Angeles heeft de 45-jarige Michael Gargiulo veroordeeld tot de doodstraf voor de brutale moord op twee vrouwen, begin de jaren 2000. De zaak kreeg veel aandacht, omdat een van de slachtoffers, Ashley Ellerin (22), zich aan het klaarmaken was voor een date met acteur Ashton Kutcher - die werd opgeroepen als getuige. De veroordeelde kreeg in de VS de bijnaam ‘Hollywood Ripper’.