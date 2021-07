Honkbalwedstrijd in VS stilgelegd vanwege schietpartij met drie gewonden

Twee van de neergeschoten personen zaten in een van de twee voertuigen die betrokken waren bij een vuurgevecht. Het derde slachtoffer was een vrouw op het trottoir die even daarvoor de wedstrijd had bijgewoond. Volgens de Washington Post werd een man in zijn been geschoten en een vrouw in haar rug geraakt. Over de verwondingen van de derde persoon is nog niets bekendgemaakt, maar geen van de slachtoffers zou in levensgevaar verkeren. Volgens de politie zijn de toeschouwers in het stadion nooit in gevaar geweest.