Hongkongse minister neemt ontslag nadat hij verjaardagsfeestje bijwoonde te midden van corona-uitbraak

HongkongIn Hongkong heeft de minister van Binnenlandse Zaken ontslag genomen nadat bekend raakte dat hij een verjaardagsfeestje met meer dan 200 aanwezigen had bijgewoond, en dat onder het strenge coronabeleid in de stad. De minister, de 45-jarige Caspar Tsui, zou samen met nog een tiental andere politici naar het feestje zijn gegaan, slechts enkele dagen nadat de regering de bevolking had opgeroepen om grote bijeenkomsten te vermijden.

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

“Ik heb vandaag mijn ontslag ingediend bij de regeringsleider”, liet Tsui weten in een verklaring. “Als een van de hoofdfunctionarissen die de leiding neemt in de strijd tegen de epidemie, heb ik niet het goede voorbeeld gegeven tijdens de meest recente uitbraak”, voegde hij daaraan toe.

Het beruchte verjaardagsfeestje vond plaats op 3 januari in een tapasrestaurant en werd gegeven voor Witman Hung, eveneens een hoogstaand regeringslid. De gastenlijst raakte bekend nadat een besmetting kon worden teruggeleid tot de bijeenkomst. In totaal waren er meer dan 200 aanwezigen, waaronder een dertigtal regeringsleiders en andere politici. Op gelekte foto’s van de bijeenkomst is te zien hoe de aanwezigen onder meer karaoke zingen zonder een mondmasker te dragen.

Zero-beleid

De affaire is een slag in het gezicht van regeringsleider Carrie Lam (44), die een streng Zero Covid-beleid probeert na te streven in Hongkong. Hoewel het feestje volgens de toen-geldende coronamaatregelen niet onwettig was, had Lam de bevolking drie dagen eerder gewaarschuwd om grote bijeenkomsten te vermijden. Volgens Lam hebben de regeringsleden dan ook het slechte voorbeeld gegeven.

In Hongkong gelden al langer erg strikte coronamaatregelen, waaronder lange quarantaines en strenge beperkingen op samenkomsten.

Volledig scherm De Hongkongse regeringsleider Carrie Lam. © EPA

Het is niet de eerste keer dat vooraanstaande politici zich schuldig maken aan het overtreden van de coronamaatregelen. Zo ligt de Britse premier Boris Johnson momenteel onder vuur omdat hij verschillende feestjes zou hebben bijgewoond tijdens lockdowns in het Verenigd Koninkrijk. Ook de Finse premier Sanna Marin kreeg vorige maand heel wat kritiek te verwerken nadat een foto van haar in een drukke nachtclub was opgedoken terwijl ze een hoogrisicocontact had gehad.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.