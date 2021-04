Hongkongse militant Nathan Law krijgt asiel in Verenigd Koninkrijk

Nathan Law meldde in juli 2020 dat hij uit Hongkong was weggevlucht en liet daarna weten dat hij in Londen was. In een interview met de krant The Guardian zei hij in december dat hij politiek asiel had aangevraagd en hoopte dat zijn aanwezigheid in Europa "eraan zou herinneren hoezeer de Chinese Communistische Partij een gevaar vormt voor onze democratische waarden".